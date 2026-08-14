Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву БПЛА

В небе над Москвой сбили три дрона. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин .

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранним утром над Московским регионом также сбили 10 беспилотников.

В Тверской области обломки БПЛА повредили стену склада Wildberries. После случившегося возникло задымление, его оперативно устранили. Никто из сотрудников компании не пострадал.

Сегодня же сбитый БПЛА сдетонировал рядом с домом в Севастополе. За медпомощью обратились трое пострадавших, среди них — ребенок. Госпитализировали одного раненого.

За ночь силы ПВО сбили 553 беспилотника ВСУ над Россией.