Сбитый БПЛА сдетонировал рядом с домом в Севастополе

Во время атаки ВСУ в Севастополе пострадал многоквартирный дом. Об этом сообщил глава города Михаил Развозжаев.

«Сбитый БПЛА сдетонировал рядом с домом. Сильно повредились фасад, несколько квартир, машины, которые были припаркованы около здания», — подчеркнул он.

За медпомощью обратились трое пострадавших, среди них — ребенок. Госпитализировали одного раненого.

На месте работают спецслужбы. Туда отправят и волонтеров — они помогут с уборкой территории.

Ночью Севастополь атаковали дважды. Над городом сбили 17 БПЛА: 14 дронов уничтожили силами мобильных огневых групп.

Всего за ночь силы ПВО сбили 553 беспилотника над Россией.