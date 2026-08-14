Над Московским регионом сбили 10 беспилотников

Силы противовоздушной обороны ликвидировали десять дронов над Московским регионом. Об этом в телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Десять беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Также сегодня утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом ликвидировали 37 дронов. По его словам, повреждение зафиксировали в районе порта Усть-Луга.

Вчера пресс-служба Минобороны сообщила, что за день средства ПВО сбили 193 беспилотника самолетного типа над 10 российскими регионами. БПЛА ликвидировали в том числе над Московским регионом, а также в Крыму и Краснодарском крае. Еще в ночь на 13 августа силы противовоздушной обороны уничтожили 362 украинских дрона.