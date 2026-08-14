За ночь силы ПВО сбили 553 беспилотника ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 553 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи, с 20:00 по московскому времени 13 августа до 08:00 14 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 553 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА ликвидировали над Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Псковской, Тверской, Орловской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Костромской, Ростовской и Ленинградской областями, а также над Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО сбили 54 беспилотника над регионом. После атаки началось возгорание в районе порта Усть-Луга.