Обломки БПЛА повредили стену склада Wildberries в Тверской области

Обломки дрона повредили стену склада Wildberries в Тверской области, об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев в мессенджере «Макс» .

«В результате ночного отражения атаки вражеских БПЛА обломками беспилотника повреждена стена складского помещения Wildberries в Калининском округе», — написал он.

По словам Королева, на место ЧП прибыли спасательные службы. После случившегося возникло задымление, его оперативно устранили. Никто из сотрудников компании не пострадал.

Сегодня утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом ликвидировали 54 дрона. После атаки зафиксировали возгорание в порту Усть-Луга. Спасатели оперативно приступили к тушению огня. Также утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили 10 БПЛА над столичным регионом.