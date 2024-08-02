ВС России уничтожили стрелявшую по Белгороду ракетную установку

Фото: РИА «Новости»

Российские военные уничтожили ракетную пусковую установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область. Это произошло в пригороде Харькова, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 18:30 примерно контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области», — сказал он.

Днем ранее боевики ВСУ нанесли удары дронами по трем населенным пунктам Белгородской области. Один из беспилотников атаковал село Илек-Пеньковка, что привело к возгоранию частного дома. По информации Гладкова, среди местных жителей никто не пострадал.

Также украинские боевики били по жилому сектору Шебекинского городского округа. Двое мужчин получили осколочные ранения, их госпитализировали.

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