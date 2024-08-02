ВСУ лишились трех установок Patriot за сутки благодаря дронам и артиллерии

Newsweek: ВС России за день уничтожили три Patriot благодаря дронам и артиллерии

Российские военные в течение одного дня уничтожили три зенитные ракетные установки Patriot. Об этом сообщило американское издание Newsweek .

«Россия для поражения зенитно-ракетных систем использовала сочетание артиллерии, беспилотников и наземных войск», — отметили журналисты.

Также авторы материала подчеркнули, что США направили Украине эти системы ПВО именно для противодействия российским дронам. В издании напомнили, что уничтожение Patriot произошло на фоне информации о прибытии первых истребителей F-16 на Украину.

Накануне Минобороны сообщало, что ВС России в зоне СВО за сутки ликвидировали три пусковые установки американского ЗРК Patriot. Помимо этого, силы ПВО уничтожили 61 дрон, 14 реактивных снарядов и оперативно-тактическую ракету ATACMS.

Ранее российские самолеты научились уходить из опасных противовоздушных засад ВСУ.