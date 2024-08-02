Жителей Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА

Фото: РИА «Новости»

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что военные привели средства противовоздушной обороны (ПВО) в готовность для отражения возможной атаки. Чиновник призвал жителей  Курской области к бдительности.

В ночь на пятницу, 2 августа, дежурные средства ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь. Суббоеприпасы и обломки ракеты упали на нескольких улицах, из горожан никто не пострадал.

До этого власти Курской области объявляли ракетную опасность, население призывали не покидать укрытий. Еще один БПЛА сбили в Куйбышевском районе в Калужской области. Обошлось без разрушений, помощь медиков горожанам не потребовалась.

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