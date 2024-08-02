Украинские беспилотники сбили в Курской области и Краснодарском крае

Минобороны: силы ПВО уничтожили 2 БПЛА в Курской области и 4 дрона на Кубани

Ночью над территорией России нейтрализовали шесть беспилотников. Их засекли в Курской области и Краснодарском крае, сообщило Минобороны .

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов», — заявила пресс-служба.

На Кубани уничтожили четыре дрона. Еще два сбили в Курской области.

Массированной атаке подвергся Севастополь. Власти сообщили об уничтожении не менее четырех воздушных целей, в том числе беспилотников и ATACMS. Обломки и суббоеприпасы упали на улицы Неглинную, Хрусталева, Морских пехотинцев и проспект Генерала Острякова. Фугасная часть ракеты застряла в девятиэтажном доме. Некоторые дороги перекрыли на время пиротехнических работ, а жителей попросили не открывать окна.