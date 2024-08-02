Украинские беспилотники сбили в Курской области и Краснодарском крае

Минобороны: силы ПВО уничтожили 2 БПЛА в Курской области и 4 дрона на Кубани

Фото: РИА «Новости»

Ночью над территорией России нейтрализовали шесть беспилотников. Их засекли в Курской области и Краснодарском крае, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов», — заявила пресс-служба.

На Кубани уничтожили четыре дрона. Еще два сбили в Курской области.

Массированной атаке подвергся Севастополь. Власти сообщили об уничтожении не менее четырех воздушных целей, в том числе беспилотников и ATACMS. Обломки и суббоеприпасы упали на улицы Неглинную, Хрусталева, Морских пехотинцев и проспект Генерала Острякова. Фугасная часть ракеты застряла в девятиэтажном доме. Некоторые дороги перекрыли на время пиротехнических работ, а жителей попросили не открывать окна.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте