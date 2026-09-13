Силы ПВО уничтожили над Россией 140 беспилотников

В течение дня 13 сентября силы ПВО сбили над семью регионами России 140 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

С 08:00 до 20:00 по московскому времени военные обезвредили 140 беспилотников самолетного типа. Это почти втрое больше, чем днем 12 сентября.

Силы ПВО засекли беспилотники над акваторией Черного моря и семью регионами. Среди них приграничные Брянская, Белгородская, Курская, Ростовская области, Крым, а также Калужская и Орловская области в Центральном федеральном округе России.

В ночь на 13 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 389 БПЛА. В зоне СВО за сутки сбили 902 беспилотника.

Под ночной удар попал Татарстан. В Нижнекамске погибли два человека, пострадали 14. Из них трое находятся в стационаре.