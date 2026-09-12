Минобороны сообщило о 53 БПЛА, сбитых над Россией

В течение дня над восемью регионами России военные обезвредили 53 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 53 БПЛА 12 сентября в период с 08:00 до 20:00. Их засекли над территорией Краснодарского края, Белгородской, Ростовской, Брянской, Калужской, Смоленской, Тульской областей и Крыма. Часть беспилотников сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Минувшей ночью военные отразили атаку 230 беспилотниками. Их уничтожили в том числе над Самарской, Астраханской, Саратовской и Липецкой областями.

Ранее в Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль погибла женщина. Двое взрослых получили осколочные ранения, девятилетний мальчик — открытую черепно-мозговую травму.