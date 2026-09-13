Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 14

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 14. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

«Пострадавшими значатся 14 человек, трое находятся в больнице, остальные получают помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.

Погибли два человека — дрон рухнул на дерево и повредил стоявший рядом автомобиль, внутри которого были люди.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На местах ЧП работают правоохранители и криминалисты.

В ведомстве отметили, что назначат судебные экспертизы по обнаруженным фрагментам беспилотников и другим доказательствам.