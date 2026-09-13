Средства ПВО сбили 389 украинских БПЛА над Россией за ночь

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 389 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА противника в ночь на 13 сентября сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Орловской, Ростовской, Смоленской и других областей.

Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым, Татарстан, Чувашскую Республику. Помимо этого, беспилотники уничтожали над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.

Ранее стало известно, что два человека погибли и четыре пострадали при атаке украинских БПЛА на Нижнекамск.