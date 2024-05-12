Теракт в Белгороде связали с поражениями ВСУ на фронте | 360°

12 мая 2024, 20:46
Теракт в Белгороде связали с поражениями ВСУ на фронте
Сальдо назвал обстрел Белгорода местью ВСУ за поражения на фронте
Терпящие поражение на фронте украинские боевики решили отыграть свою безумную злобу на грани помешательства на мирных людях. Так массированный обстрел Белгорода, в ходе которого рухнул подъезд дома, оценил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Он принес слова соболезнования родным и близким погибших при теракте и подчеркнул, что разделяет их боль и скорбь.
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«Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных людях. Безумная злоба на грани помешательства», — подчеркнул Сальдо.
По последним данным, разбирающие завалы на месте частично разрушенного дома в Белгороде спасатели нашли тело восьмого погибшего. В пресс-службе МЧС подчеркнули, что работы продолжатся всю ночь.
Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что полный список жертв украинского теракта опубликуют после завершения спасательной операции.
Подъезд жилого дома на улице Щорса в Белгороде обрушился после попадания фрагментов одной из шести ракет «Точка-У», запущенной украинскими боевиками. Травмы различной степени тяжести получили более 20 человек, несколько из них достали из-под завалов здания.
Спасатели
ВСУ
Боевики
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Владимир Сальдо
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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