Теракт в Белгороде связали с поражениями ВСУ на фронте | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 20:46 Теракт в Белгороде связали с поражениями ВСУ на фронте Сальдо назвал обстрел Белгорода местью ВСУ за поражения на фронте РИА «Новости»

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Терпящие поражение на фронте украинские боевики решили отыграть свою безумную злобу на грани помешательства на мирных людях. Так массированный обстрел Белгорода, в ходе которого рухнул подъезд дома, оценил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он принес слова соболезнования родным и близким погибших при теракте и подчеркнул, что разделяет их боль и скорбь.

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«Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных людях. Безумная злоба на грани помешательства», — подчеркнул Сальдо.

По последним данным, разбирающие завалы на месте частично разрушенного дома в Белгороде спасатели нашли тело восьмого погибшего. В пресс-службе МЧС подчеркнули, что работы продолжатся всю ночь.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что полный список жертв украинского теракта опубликуют после завершения спасательной операции.

Подъезд жилого дома на улице Щорса в Белгороде обрушился после попадания фрагментов одной из шести ракет «Точка-У», запущенной украинскими боевиками. Травмы различной степени тяжести получили более 20 человек, несколько из них достали из-под завалов здания.