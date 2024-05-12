Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло | 360°

Важное 12 мая 2024, 20:06 Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло МЧС: под завалами обрушившегося в Белгороде дома погибли восемь человек Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

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Спасатели извлекли тело восьмого погибшего из-под завалов обрушившегося дома на улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Всего восемь тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», — уточнили в ведомстве.

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Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что тела четырех женщин и трех мужчин нашли под завалами обрушившегося подъезда. Полный список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ.

Сейчас на месте разбора завалов на улице Щорса работают более 400 человек. Операцию проводят на фоне угрозы дальнейшего разрушения.

В Минобороны сообщали, что Белгород обстреляли ракетами «Точка-У», а также снарядами РСЗО Vampire и «Ольха». По факту случившегося СК завел дело о теракте.