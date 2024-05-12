Эксклюзив 12 мая 2024, 18:35 ВСУ в агонии. Политолог — об атаке на Белгород 12 мая Политолог Михайлов: атака на Белгород подтвердила агонию ВСУ РИА «Новости»

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После атаки на Донецк и сегодняшнего теракта против Белгорода ответ России должен быть таким, чтобы никакие аналитики не могли даже предположить, что произойдет на линии фронта. Такое мнение в беседе с ведущей «360» Анастасией Букреевой высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

«Мы всегда наносим удары по только инфраструктурным и военным объектам, но не по мирному населению. А с той стороны видим ужасающие террористические акты, когда удары намеренно наносят по жилым кварталам», — подчеркнул он.

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Теперь, по словам Михайлова, ВС России стоит нанести противнику удар такой силы, чтобы аналитики или военные эксперты других стран и предположить не могли, что будет ждать ВСУ на линии фронта.

«Очевидно, украинские вооруженные силы и киевский режим агонизируют, они не знают, что им делать, пока мы готовим санитарную зону», — заключил он.

По последним данным, в результате частичного обрушения жилого дома на улице Щорса в Белгороде после обстрела погибли пять человек.

Среди пострадавших при атаке на город 12 мая есть двое детей. Один из них — полуторамесячный младенец, его доставят на лечение в Москву. Второй — 16-летний мальчик, у него тяжелые травмы, в том числе открытая ЧМТ и ушиб головного мозга. Он находится под присмотром врачей.