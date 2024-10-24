Силы ПВО сбили ракету над акваторией Черного моря

Российские зенитчики уничтожили ракету над черноморской акваторией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе отработало ПВО. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили одну ракету», — написал он.

Развожаев добавил, ссылаясь на Спасательную службу города, что никакие гражданские объекты не пострадали.

Ранее губернатор сообщал о баллистической угрозе и работе средств ПВО в Севастополе. Кроме того, на Крымском мосту было временно перекрыто движение автотранспорта.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные сбили над регионами России 23 дрона ВСУ — 18 беспилотников ночью и еще пять в дневное время. Атакам со стороны украинских боевиков подверглись Брянская, Белгородская, Курская, Орловская и Тульская области.

Днем 22 октября беспилотник ВСУ упал на здание цеха промышленного предприятия в Воронежской области, произошел пожар на одном из этажей здания.