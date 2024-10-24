Движение по Крымскому мосту временно перекрыли из-за угрозы ракет

На Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации рядом с переправой.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил о баллистической угрозе, заявив о необходимости принять меры безопасности. По его словам, в городе работают силы противовоздушной обороны, все службы приведены в состояние боевой готовности.

Развожаев также попросил жителей оставаться в безопасных местах или временных укрытия, сохраняя спокойствие.

Ранее движение автотранспорта на Крымскому мосту в сторону Керчи перекрывали 1 сентября, но спустя 20 минут трафик восстановили. Причину временного ограничения движения тогда не назвали.

Несколько дней назад сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинскую шпионку, которая собирала данные о размещении российских военных в Херсонской области по поручению противника.