БПЛА упал на здание цеха промышленного предприятия в Воронежской области

Гусев: в Воронежской области произошел пожар на промпредприятии из-за БПЛА

В результате падения беспилотника на территории одного из промышленных предприятий в Воронежской области произошел пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Дежурные средства РЭБ и ПВО обнаружили и подавили беспилотный летательный аппарат в одном из районов области. Он упал на здание цеха промышленного предприятия. Появилось небольшое возгорание на одном этаже здания, на месте работают пожарные расчеты», — написал он.

По словам Гусева, пострадавших нет. Губернатор предупредил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее стало известно, что взрыв с последующим пожаром раздался на предприятии «Биохим» в Тамбовской области из-за атаки беспилотника.