Силы ПВО сбили еще шесть беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

«Отражена атака еще шести БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил градоначальник.

Ранее Собянин сообщал о трех уничтоженных беспилотниках ВСУ. Таким образом, общее число сбитых дронов за понедельник, 27 июля, достигло девяти.

Всего минувшей ночью силы ПВО ликвидировали более 270 украинских БПЛА над российскими регионами.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о самой массированной атаке беспилотников ВСУ на республику с начала спецоперации. По предварительным данным, жители региона не пострадали.

В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки украинских военных погибли два человека — семейная пара. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.