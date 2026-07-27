Два жителя Ростова-на-Дону погибли из-за ночной воздушной атаки

Жертвами ночной воздушной атаки на Ростов-на-Дону стала супружеская пара. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, пять человек получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших, в том числе подросток, находятся в тяжелом состоянии.

«Раненым оказана медицинская помощь, одному — с легкими ранениями — на месте, четверо доставлены в БСМП Ростова», — подчеркнул Слюсарь.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Разрушения из-за ночной атаки зарегистрировали в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. В результате налета БПЛА произошли пожары на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких домовладений.

Спасатели ликвидировали почти все возгорания. Сейчас они тушат пожар на площади 400 квадратных метров.

Всего в ночь на 27 июля российские военные отразили атаку 276 украинских беспилотников на регионы. Налетам подверглись Удмуртия, Крым, Татарстан, Курская, Калужская и другие области.