Силы ПВО сбили над Россией 276 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны ликвидировали над российскими регионами 276 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны ликвидировали над Ярославской, Ульяновской, Тульской, Ростовской, Пензенской, Орловской, Нижегородской, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Белгородской областями, а также над Московским регионом, Татарстаном, Крымом, Краснодарским краем, Удмуртией и акваториями Черного и Азовского морей.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили три украинских дрона, летевших на столицу. Он отметил, что на места ЧП отправились сотрудники оперативных служб.