Средства ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

Системы противовоздушной обороны перехватили три БПЛА, которые летели на Москву. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 27 июля украинские боевики атаковали с помощью беспилотников территорию Белгорода. Местный оперштаб подтвердил, что в результате налета БПЛА пострадали 12 человек, в том числе двое детей.

Из-за детонации аппаратов разгорелись пожары в жилых кварталах города. Огонь охватил порядка 15 припаркованных автомобилей, в одной из многоэтажек загорелись несколько квартир. Еще несколько домов получили повреждения.

Глава Белгорода Валентин Демидов рассказал, что экстренные службы устранили последствия ЧП.