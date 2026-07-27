Глава Удмуртии заявил о самой массированной атаке БПЛА на республику

В Удмуртской Республике силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку беспилотников за последнее время. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов .

«Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил Бречалов.

На месте работают оперативные службы. Глава региона призвал жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверные сведения. Всю дополнительную информацию он пообещал сообщать по мере поступления.

Всего прошедшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 276 украинских беспилотников над регионами России.

В Ростове-на-Дону во время ночной атаки погибла супружеская пара, еще пять человек получили ранения. Двоих из них — в том числе подростка — госпитализировали в тяжелом состоянии.