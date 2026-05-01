Силы ПВО сбили 33 украинских дрона над территорией России за последние три часа
Дежурные системы ПВО за последние три часа сбили 33 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Первого мая в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — отметили в сообщении.
В период с 8:00 до 17:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны сбили над российскими землями 100 беспилотников ВСУ. Прошлой ночью ракетчики уничтожили 141 украинский дрон.
В ночь на 1 мая украинские боевики вновь атаковали морской терминал в Туапсе, на территории произошел пожар. Местные жители сообщили о серии взрывов. Угрозу атаки беспилотников на территории Туапсинского округа ввели еще в 18:56 в четверг, 30 апреля.
По данным оперштаба, пострадавших в результате происшествия нет.