Атаку 141 дрона ВСУ отразили в России за ночь

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили атаку 141 дрона ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 30 апреля до 07:00 по московскому времени 1 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — рассказали в министерстве.

Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали Курскую, Белгородскую, Брянскую, Ростовскую, Смоленскую и Калужскую области. БПЛА уничтожили в московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Туапсе в результате атаки дронов загорелась территория морского терминала. Обошлось без пострадавших. На место выехали специальные и экстренные службы.