В Туапсе загорелся морской терминал после атаки беспилотника

Оперштаб Краснодарского края: в Туапсе после удара БПЛА начался пожар

В Туапсе после атаки беспилотника киевского режима загорелась территория морского терминала. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По данным оперштаба, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают специальные и экстренные службы.

Всего к ликвидации возгорания привлекли 128 человек и 41 единицу техники. В их числе — сотрудники и оборудование МЧС России.

Ранее жители Туапсе услышали серию взрывов — группы украинских дронов появились со стороны Черного моря. Очевидцы наблюдали в небе яркие вспышки и слышали характерный звук моторов.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко объявил угрозу атаки БПЛА еще в 18:56 в четверг, 30 апреля.