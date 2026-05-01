За 9 часов над регионами сбили 100 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 100 дронов ВСУ за девять часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА уничтожили в период с 8:00 до 17:00 по московскому времени. Налеты отразили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.

Ночью военные сбили над Россией 141 дрона ВСУ. Аппараты ликвидировали под Курском, Белгородом, Смоленской, Калугой, в Крыму, в Краснодарском Крае и других регионах.

Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что Курскую область за последние сутки обстреляли из артиллерии 85 раз. Также боевики ВСУ выпустили в приграничные районы 84 дрона различного типа.

Они 15 раз атаковали область с помощью взрывчатки. В результате одного из ударов пострадал 72-летний житель деревни Новоивановка Рыльского района.