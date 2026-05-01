Жители Туапсе сообщили о взрывах

Серию взрывов услышали жители Туапсе в ночь на пятницу, 1 мая. Об этом горожане рассказали телеграм-каналу Shot .

В городе предполагают, что российские средства и силы ПВО уничтожают украинские беспилотники. По данным Shot, к настоящему моменту удалось сбить 10 дронов ВСУ.

Как рассказали жители Туапсе, группы украинских дронов появились со стороны Черного моря. Очевидцы наблюдали в небе яркие вспышки и слышали характерный звук моторов, по целям ведется активный огонь.

Никаких серьезных последствий и разрушений в городе нет. Местные власти пока ситуацию не комментировали.

Угрозу атаки беспилотников на территории Туапсинского округа ввели еще в 18:56 в четверг, 30 апреля. Соответствующее предупреждение в своем телеграм-канале опубликовал глава этого образования Сергей Бойко.

В апреле 2026 года Украина атаковала Туапсе несколько раз. На местном НПЗ произошел пожар. Его полностью ликвидировали 30 апреля.