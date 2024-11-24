Силы ПВО сбили 27 дронов и две ракеты ВСУ в Курской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских боевиков в Курской области, сбив 27 дронов и две ракеты ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области», — написал глава региона.

Губернатор поблагодарил российских зенитчиков за службу. Он также призвал жителей области не приближаться к обломкам.

До этого житель Курской области рассказал, что еще до эвакуации дома-интерната, в котором он находился, на его территорию залетел вражеский дрон. Вертолет сбил украинский беспилотник.

Ранее система ПВО уничтожила украинский БПЛА над Крымом. Минобороны России также сообщило об уничтожении 23 дронов ВСУ над Брянской, Калужской и Курской областями.