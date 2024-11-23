«Вертолет сбил дрон!» Эвакуированный житель Курской области рассказал о действиях ВСУ

Эвакуированный житель Курской области рассказал о вторжении ВСУ в регион

Эвакуированный житель Курской области рассказал военному следователю Следственного комитета России о преступлениях украинских боевиков во время вторжения в регион в августе. Запись беседы оказалась в распоряжении 360.ru.

Мужчина отметил, что на момент вторжения находился в доме-интернате.

«ВСУ начали обстреливать, взрывы начались, дроны летали. К нам на территорию беспилотник залетел, но его сбил вертолет. Дрон разлетелся на куски! Это в августе было. Потом администрация дома-интерната эвакуировала нас», — рассказал он.

Днем ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия вернула 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими военными через государственную границу.

Сограждан удалось вернуть благодаря сотрудничеству с администрацией президента России, МИД, Минобороны, спецслужбами и госорганами Белоруссии, отмечала Москалькова.