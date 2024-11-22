Более 20 беспилотников сбили над тремя регионами России за ночь

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи средства ПВО пресекли попытки киевского режима провести террористическую атаку с применением беспилотников. Над территорией Брянской области сбили 12 БПЛА, над территорией Калужской — девять, над территорией Курской — два», — заявили в ведомстве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российские военные делаю все необходимое для снижения угрозы атак беспилотников украинских боевиков до минимума. По его словам, войска задействуют эшелонированные средства ПВО, и подчеркнул, что лишь полное достижение целей СВО полностью исключит такие инциденты.

Днем ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников ВСУ за ночь в небе над двумя регионами.