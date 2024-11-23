ПВО ночью уничтожила беспилотник над территорией Крыма

Система противовоздушной ПВО за прошедшую ночь сбила один украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи средства ПВО сбили над территорией Республики Крым один украинский беспилотный летательный аппарат», — заявили в ведомстве.

Днем ранее украинские боевики выпустили беспилотники по территории Белгородской области. В селе Отрадном вспыхнул жилой дом, отмечал глава региона Вячеслав Гладков. На один жилой дом налетели сразу два беспилотника, в результате чего здание полностью сгорело.

Также жители Троицкого административного округа Московской области заметили в небе похожий на беспилотник объект. Он громко взорвался и упал в лес рядом с рабочим поселком Киевский.