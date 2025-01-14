Силы ПВО сбили 16 беспилотников в Тульской области

Жители Алексина не пострадали при атаке БПЛА. Обломки дронов повредили автомобили, остекление дома и хозяйственные постройки. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об этом в своем Telegram-канале .

По его словам, военные отразили массированную атаку 16 беспилотниками. Губернатор выехал в Алексин, чтобы оценить обстановку на месте происшествия.

«В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет», — заявил он.

Взрывы над Алексиным прогремели в ночь на 14 января. Местные жители насчитали от восьми до 12 ударов и сняли работу системы ПВО на видео.

Режим опасности атаки БПЛА ввели также в Воронежской области. Силы ПВО обезвредили один дрон. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.