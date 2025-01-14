Украинский дрон сбили в небе над Воронежем

Фото: РИА «Новости»

Российские военные обнаружили и уничтожили над Воронежем беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — уточнил он.

Также Гусев добавил, что в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Украинские боевики атаковали сразу несколько российских регионов в ночь на 14 января. Массированной атаке беспилотников подверглась Тульская область. Местные власти сообщили, что дежурные средства ПВО сбили все воздушные цели.

Жители Брянска также рассказали о раздававшихся над городом мощных взрывах. По данным регионального правительства, ВСУ попытались нанести массированный ракетный удар по области, но российские зенитчики успешно отразили атаки. Обошлось без пострадавших.

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