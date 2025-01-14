Взрывы прогремели над городом Алексин в Тульской области

Взрывы прогремели над тульским городом Алексин, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, с 23:45 по московскому времени были слышны от восьми до 12 громких звуков.

По предварительной информации, украинские боевики атаковали регион с помощью беспилотников.

«Сработала система ПВО по целям. Информации о разрушениях и пострадавших нет», — уточнил канал.

Ранее в белгородском селе Зозули женщина и годовалый ребенок получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе, ударившего по автомобилю, в котором они находились.

До этого УФСБ России по ДНР сообщило, что за минувшую неделю система защиты воздушного пространства и РЭБ «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 208 дронов ВСУ над Макеевкой и Донецком.