Момент взрыва дрона в Алексине в Тульской области попал на видео

Жители тульского Алексина поделились кадрами взрывов над городом, где сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Несколько взрывов прогремели над городом в ночь на 14 января. Горожане услышали от восьми до 12 громких звуков. По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины атаковали Тульскую область с помощью дронов.

Согласно информации Telegram-канала Mash, силы ПВО уничтожили минимум один украинский беспилотник. Обломки сбитого дрона упали рядом со спортивной паралимпийской базой «Ока».

«В этот момент на базе находились волейболисты. Они спустились в подвал», — отметили в сообщении.

Также сообщалось о мощных взрывах, которые услышали жители Брянска. Они рассказали о раздававшихся над городом вспышках. По данным местных каналов, украинских боевики пытались атаковать Брянский химический завод в городе Сельцо с помощью ракет ATACMS. Одна из них рухнула на территории предприятия.