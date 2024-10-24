Си Цзиньпин призвал добиться деэскалации на Украине как можно скорее

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее добиться деэскалации на Украине и перейти к политическому урегулированию. Об этом он заявил на пленарном заседании саммита БРИКС в Казани.

Он напомнил, что несколько месяцев назад по инициативе Китая и Бразилии в ООН появилась группа «Друзей мира» по урегулированию ситуации. Среди ее участников оказалась Швейцария, что немало удивило главу российского МИД Сергея Лаврова.

При этом сам Владимир Зеленский назвал китайско-бразильский мирный план деструктивным, а президента Бразилии Инасиу Лулу да Силву — пророссийским.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит ранее обвинила Китай в поддержке России в конфликте на Украине. По ее словам, страна якобы поставила множество товаров двойного назначения.