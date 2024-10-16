Китай выбрал сторону России в украинском конфликте. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит на брифинге, его слова передало издание РБК.
«[Китайская Народная Республика] положила большой палец на чашу весов и решила поддержать Россию в ее конфликте на Украине», — отметила постпред.
Китай, по словам Смит, поставил в Россию «длинный список» компонентов двойного назначения. США планируют и дальше выявлять подобные «факты» поддержки России со стороны КНР.
США пытаются повернуть АСЕАН против России и Китая, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Штаты и их союзники взяли курс на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона.
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