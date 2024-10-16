В США заявили, что Китай встал на сторону России в украинском конфликте

Постпред США при НАТО Смит: КНР стала на сторону РФ в конфликте с Украиной

Китай выбрал сторону России в украинском конфликте. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит на брифинге, его слова передало издание РБК .

«[Китайская Народная Республика] положила большой палец на чашу весов и решила поддержать Россию в ее конфликте на Украине», — отметила постпред.

Китай, по словам Смит, поставил в Россию «длинный список» компонентов двойного назначения. США планируют и дальше выявлять подобные «факты» поддержки России со стороны КНР.

США пытаются повернуть АСЕАН против России и Китая, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Штаты и их союзники взяли курс на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона.