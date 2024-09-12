Зеленский раскритиковал предложенный Китаем и Бразилией мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мирный план, предложенный Китаем и Бразилией, деструктивным. Об этом он заявил в интервью бразильскому изданию Metropoles .

«С чего вдруг решили, что нужно принимать сторону России или быть где-то посередине? Как можно предлагать „вот наша инициатива“, ничего у нас не спросив?» — задался вопросом Зеленский.

В этом же интервью он назвал президента Бразилии Инасиу Лулу да Силву пророссийским.

В июне Бразилия отказалась подписывать коммюнике по итогам конференции по Украине, которая проходила в Швейцарии. При этом страну на саммите представлял не сам Лула да Силва, а посол в Берне.

В сентябре Китай вместе с ЮАР вновь выступил за диалог между сторонами конфликта на Украине, назвав его единственно возможным способом решения ситуации.