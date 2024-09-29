Лавров удивился участию Швейцарии во встрече «Друзей мира»

Участие Швейцарии в формате «Друзей мира», созданном по инициативе Бразилии и Китая для урегулирования украинского конфликта, является странным с учетом отхода властей этой европейской страны от принципов нейтралитета. Об этом на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В мае 2024 года Бразилия и Китай опубликовали совместный консенсус по политическому урегулированию кризиса на Украине из шести пунктов, их одобрили более 110 стран.

«Одного только я вот не понимаю: как на этой встрече оказались Швейцария и Франция? Швейцарцев нельзя считать нейтральными очень давно. А Франция состоит в НАТО, передает ракеты и дальнобойное вооружение. Странно узнавать, что там были эти люди», — сказал глава МИД.

Лавров позднее добавил, что китайские коллеги объяснили ему присутствие указанных стран в формате «Друзей мира».

«Говорят, что очень сильно они просились. Поэтому их решили коллективно пригласить в качестве наблюдателей», — отметил он.

Ранее Лавров обвинил Зеленского в хамстве при оценке мирного плана Китая.