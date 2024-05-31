Шольц отказался отправлять немецких солдат на Украину

Канцлер Шольц: Германия не хочет вводить свои войска на Украину

Robert Michael/dpa
Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Германия поможет Украине отправкой вооружений и обучением инженеров, но не станет вводить в зону конфликта свои войска. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об этом на публичной дискуссии в Эрфурте, сообщил Welt.

«Мы не хотим идти туда с нашими солдатами», — сказал он.

Шольц добавил, что не согласен с идеей прикрывать воздушное пространство Украины. По его мнению, это безрассудно, ведь так странам Европы придется сбивать российские самолеты и принимать непосредственное участие в боевых действиях.

На фоне отказа вводить войска Германия анонсировала новый пакет помощи. Военные получат разведывательные и боевые беспилотники, зенитные ракеты Iris-T SLM и SLS, комплектующие для артиллерийских систем и танков Leopard общей стоимостью полмиллиарда евро. ФРГ также обучит украинских технических специалистов.

Канцлер неоднократно предостерегал союзников от эскалации украинского конфликта. Шольц призывал нарастить финансирование Украины, в том числе за счет замороженных российских активов.

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте