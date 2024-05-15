Бывший генсек предложил НАТО на расстоянии сбивать российские ракеты над Украиной | 360°

15 мая 2024, 11:07
Бывший генсек предложил НАТО на расстоянии сбивать российские ракеты над Украиной
Экс-генсек Расмуссен предложил объединить ПВО Украины с системами стран НАТО
Страны НАТО могли бы помогать Украине отражать ракетные удары, не вводя войска на ее территорию. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен предложил запускать перехватчики из Румынии и Польши. Его выступление на Копенгагенском саммите демократий процитировал британский сайт iNews.
Расмуссен предложил объединить систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО с украинской. В качестве примера он привел совместную работу британских и французских истребителей 13 апреля при отражении атаки Ирана на Израиль.
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«Мы могли бы сделать то же самое, помогая украинцам сбивать приближающиеся российские беспилотники и ракеты, причем делать это, находясь на территории НАТО, без размещения войск на Украине. У нас может быть хороший диапазон», — сказал он.
Политик призвал защищать запад Украины эффективней, чем сейчас. По его мнению, ракеты-перехватчики можно запускать из Румынии и Польши.
Украинские системы ПВО полностью перешли на западные боеприпасы. Военные аналитики назвали их неэффективными против комплексов «Кинжал» и X-22.
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