Бывший генсек предложил НАТО на расстоянии сбивать российские ракеты над Украиной | 360°

Мир 15 мая 2024, 11:07 Бывший генсек предложил НАТО на расстоянии сбивать российские ракеты над Украиной Экс-генсек Расмуссен предложил объединить ПВО Украины с системами стран НАТО Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Страны НАТО могли бы помогать Украине отражать ракетные удары, не вводя войска на ее территорию. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен предложил запускать перехватчики из Румынии и Польши. Его выступление на Копенгагенском саммите демократий процитировал британский сайт iNews.

Расмуссен предложил объединить систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО с украинской. В качестве примера он привел совместную работу британских и французских истребителей 13 апреля при отражении атаки Ирана на Израиль.

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«Мы могли бы сделать то же самое, помогая украинцам сбивать приближающиеся российские беспилотники и ракеты, причем делать это, находясь на территории НАТО, без размещения войск на Украине. У нас может быть хороший диапазон», — сказал он.

Политик призвал защищать запад Украины эффективней, чем сейчас. По его мнению, ракеты-перехватчики можно запускать из Румынии и Польши.

Украинские системы ПВО полностью перешли на западные боеприпасы. Военные аналитики назвали их неэффективными против комплексов «Кинжал» и X-22.