Шольц призвал предоставить Украине многомиллиардную помощь

Шольц: ФРГ и Франция призывают предоставить Украине миллиарды долларов

Kira Hofmann/Photothek Media Lab
Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западных союзников предоставить Украине многомиллиардную помощь. Об этом сообщил телеканал ZDF.

Речь идет о предоставлении Украине доступа к замороженным российским активам. По его словам, за эту меру выступают как Германия, так и Франция.

В таком случае, как утверждает Шольц, Украина сможет качественно обеспечивать оборону, тем самым «повышая безопасность всей Европы». Он уточнил, что рассматривается даже возможность использования процентов от доходов замороженных активов Центробанка.

Пресс-служба Еврокомиссии заявила, что ЕС будет изымать прибыль от российских ценных бумаг, которые хранятся в европейских банках, уже в июле. А эстонский парламент принял закон, согласно которому позволяется направить замороженные российские активы на нужды Украины. Они назвали эту меру «предоплатой» за ущерб, якобы нанесенный Россией Киеву.

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