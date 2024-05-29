Шольц призвал предоставить Украине многомиллиардную помощь

Речь идет о предоставлении Украине доступа к замороженным российским активам. По его словам, за эту меру выступают как Германия, так и Франция.

В таком случае, как утверждает Шольц, Украина сможет качественно обеспечивать оборону, тем самым «повышая безопасность всей Европы». Он уточнил, что рассматривается даже возможность использования процентов от доходов замороженных активов Центробанка.

Пресс-служба Еврокомиссии заявила, что ЕС будет изымать прибыль от российских ценных бумаг, которые хранятся в европейских банках, уже в июле. А эстонский парламент принял закон, согласно которому позволяется направить замороженные российские активы на нужды Украины. Они назвали эту меру «предоплатой» за ущерб, якобы нанесенный Россией Киеву.