Шесть серий взрывов прогремели в Киеве за ночь

В Киеве и других городах прогремела шестая с полуночи серия взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» .

«В Киеве снова звучат взрывы», — сообщили журналисты.

Ранее ночью звуки детонации также слышали в Кропивницком и Черкассах. Минобороны России пока не подтверждало эту информацию. Еще ночью воздушную тревогу объявили на всей территории страны. Как сообщал телеграм-канал «Политика Страны», речь шла об угрозе применения «Орешника».

Накануне президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить варианты ответа на удар Вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске. По его словам, в сложившейся ситуации невозможно ограничиться простыми заявлениями.

В Луганской Народной Республике 24 и 25 мая объявили днями траура в память жертв теракта, в результате которого погиб 21 человек и 63 — пострадали. Жители Старобельска создали стихийный мемориал, чтобы почтить память тех, кто не выжил.