Жители Старобельска организовали стихийный мемориал после гибели студентов
Игрушки и цветы принесли жители Старобельска на организованный стихийный мемориал в память о погибших студентах в разрушенном ударом ВСУ общежитии колледжа. Видео из города опубликовали «Известия».
На снятых кадрах видны два стола с цветами и мягкими игрушками, а также стоящий между ними черно-белый плакат с изображением горящей свечи и надписью сверху «Старобельск, 22.05.2026».
Запущенные украинскими боевиками беспилотники ударили по общежитию колледжа в ночь на пятницу, 22 мая. В результате взрывов летательных аппаратов здание разрушилось.
Спасатели достали из-под завалов общежития тела 18 погибших студентов. Пропавшими без вести числятся еще три девушки.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте