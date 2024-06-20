Серия взрывов прозвучала в Луганске

Фото: РИА «Новости»

В Луганске раздались несколько взрывов. Об этом сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ) в Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.

В начале июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Луганску пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Во время обстрела погибли четыре мирных жителя, более 50 пострадали. От удара полностью разрушился подъезд жилого дома. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил день траура.

Также в начале июня ВСУ нанесли удар по магазину в селе Садовое Харьковской области. Жертвами обстрела стали 19 человек.

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