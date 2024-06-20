Сегодня 04:03 Серия взрывов прозвучала в Луганске Фото: РИА «Новости»
В Луганске раздались несколько взрывов. Об этом сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ) в
Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.
В начале июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Луганску пятью американскими
дальнобойными ракетами ATACMS. Во время обстрела погибли четыре мирных жителя, более 50 пострадали. От удара полностью разрушился подъезд жилого дома. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил день траура.
Также в начале июня ВСУ нанесли удар по магазину в селе Садовое Харьковской области.
Жертвами обстрела стали 19 человек.
Сегодня 18:50 Раскрыты цели нового санкционного пакета ЕС против России
Сегодня 18:50 Соматический корпус больницы в Воскресенке отремонтируют к сентябрю
Сегодня 18:49 «Они без России — никто». Поплавская отреагировала на новость об увольнении Хаматовой
Сегодня 18:47 Ураган повалил в Москве более 700 деревьев и повредил свыше 300 машин
Сегодня 18:40 «Современный политик». В США восхитились заявлением Путина о Западе
Сегодня 18:35 Мособлархитектура объявила конкурс на включение в кадровый резерв
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте