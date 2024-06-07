Жертвами удара ВСУ по селу в Херсонской области стали 19 человек

Сальдо: 19 человек погибли при обстреле ВСУ магазина в Херсонской области

В результате атаки ВСУ на село Садовое в Херсонской области погибли 19 человек, еще пятеро получили ранения. В момент обстрела люди находились в магазине, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Погибло 19 человек, еще пятеро ранены. В результате разрушился магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала», — написал он.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь, добавил Сальдо.

Украинские боевики нанесли удар по Луганску 7 июня американскими дальнобойными ракетами ATACMS, выпустив пять снарядов. В результате обстрела пострадали 57 человек, из них 40 сейчас находятся в больницах. Жертвами атаки стали четыре жителя Луганска.