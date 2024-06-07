Число пострадавших от ракетного удара в Луганске выросло до 57

Количество раненых мирных жителей в результате удара ВСУ по жилой застройку в Луганске выросло до 57. Об этом сообщили власти ЛНР .

«До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших», — уточнило республиканское правительство.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко рассказала, что сейчас 40 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы. Кроме того, на стационарном лечении находятся двое несовершеннолетних.

Ранее мэр города Яна Пащенко сообщила, что разбор завалов на месте удара ВСУ по Луганску может занять до двух суток. Спасатели продолжат работать ночью.

Украинские боевики ударили по городу американскими дальнобойными ракетами ATACMS, выпустив пять снарядов, четыре из которых сбили российские зенитчики.