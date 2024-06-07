Минобороны назвало тип атаковавших Луганск ракет
Минобороны: ВСУ ударили по Луганску пятью дальнобойными ракетами ATACMS
Украинские боевики использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по жилым кварталам Луганска. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, подтвердив озвученные ранее данные.
В ведомстве подчеркнули, что всего ВСУ выпустили пять снарядов, четыре из которых сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Прорвавшаяся через систему защиты ракета ударила по двум жилым домам.
По предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей, среди которых есть дети.
ВСУ нанесли удар по Луганску днем в пятницу, 7 июня. В результате взрыва обрушился подъезд жилого дома. В пресс-службе МЧС сообщили, что под завалами погибли три человека, семерых вытащили прибывшие на место спасатели.
Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко заявила, что ранения различной степени тяжести получили 35 жителей, в том числе три мальчика восьми, 15 и 16 лет.
Она добавила, что жизни детей ничто не угрожает, они находятся в состоянии средней тяжести. Особое внимание врачи уделили пятерым раненым, которых доставили в тяжелом состоянии.