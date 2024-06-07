Минобороны назвало тип атаковавших Луганск ракет

Украинские боевики использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по жилым кварталам Луганска. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, подтвердив озвученные ранее данные.

В ведомстве подчеркнули, что всего ВСУ выпустили пять снарядов, четыре из которых сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Прорвавшаяся через систему защиты ракета ударила по двум жилым домам.

По предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей, среди которых есть дети.